В Донецкой области под обстрелами погибли трое гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Двое гражданских погибли в Бахмуте и один в Павловке.



Еще 12 человек получили ранения: в Лимане — пятеро, в Бахмуте — трое, по одному — в Пивничном, Торецке, Новоселовке Первой и Нескучном.



«Кроме того, правоохранители обнаружили тела пятерых убитых россиянами во время оккупации — в Яровой», — рассказал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1185 мирных жителей. 2578 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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