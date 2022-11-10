Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Донецкой области под обстрелами погибли трое гражданских

10 ноября 2022, 08:24

В Донецкой области под обстрелами погибли трое гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Двое гражданских погибли в Бахмуте и один в Павловке.

Еще 12 человек получили ранения: в Лимане — пятеро, в Бахмуте — трое, по одному — в Пивничном, Торецке, Новоселовке Первой и Нескучном.

«Кроме того, правоохранители обнаружили тела пятерых убитых россиянами во время оккупации — в Яровой», — рассказал Кириленко.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1185 мирных жителей. 2578 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Лиман Донецкая область Бахмут
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:53
Глава «ЛНР» Пасечник сообщил об обмене пленными
09:15
После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины
08:47
В Донецке ночью снаряд попал в квартиру, есть погибший и раненая
23:50
Главные события в оккупации 9 ноября
20:28
В Ясиноватой готовы ввести постоянные веерные отключения света
20:00
Треть многоквартирных домов в Мариуполе «ДНР» признала не подлежащими восстановлению
16:20
В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг
15:51
В Запорожской области оккупанты увеличили количество блокпостов — ЦНС
15:17
В ДТП погиб замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Стремоусов
14:46
Из Ростова запустили новый автобусный рейс на оккупированную Луганщину
14:16
В Херсонской области уничтожены как минимум три моста
13:48
В «ДНР» сообщили о гибели своего «депутата» на фронте
12:44
В Донецке показали очередь за питьевой водой
12:07
Для разминирования Луганской области понадобится более 10 лет
11:14
Оккупанты минируют пригород Мариуполя — Андрющенко
все новости
09:53
Глава «ЛНР» Пасечник сообщил об обмене пленными
09:40
Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть раненый
09:38
Байден заговорил о возможности переговоров Украины и России. Об этом заявили и в Пентагоне
09:25
Оккупанты обстреляли Николаев из «Смерча»: Поврежден хлебозавод, один человек ранен
09:15
После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины
08:57
Российская армия ночью обстреляла три общины Днепропетровской области
08:47
В Донецке ночью снаряд попал в квартиру, есть погибший и раненая
08:24
В Донецкой области под обстрелами погибли трое гражданских
23:50
Главные события в оккупации 9 ноября
23:47
Украинские флаги появились еще над двумя селами Херсонской области – соцсети
22:51
Российские военные роют окопы на севере оккупированного Крыма
22:12
Украина получила средства ПВО: чем помогут комплексы NASAMS и управляемые ракеты Aspide ►
21:55
Жены россиян, воюющих в Украине, приехали за своими мужьями в Луганскую область
21:53
Шесть громад на Донбассе останутся без света 10 ноября
20:56
Российская армия ударила по Кривому Рогу и пригороду
все новости
ВИДЕО
Украина получила средства ПВО: чем помогут комплексы NASAMS и управляемые ракеты Aspide ►
09 ноября, 22:12
Песков побывал в оккупированном Луганске
09 ноября, 10:48
В Донецке под обстрел попал район ж/д вокзала, ранен водитель маршрутки
09 ноября, 08:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама