РФ може готувати масований удар по Україні — Повітряні сили

Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.



За його словами, ніч минула відносно спокійно, і українські військові, які захищають небо, мали невеликий перепочинок. При цьому противник не припиняє атак на Донецькому напрямку.



«Ворог побачив, що ефекту від поодиноких ударів у них не так багато. Тому що, якщо летить невелика кількість ракет, вони будуть обов'язково збиті. Так само і "шахеди"... Їх збивають майже 100%», — сказав Ігнат.



При цьому, зазначив речник, масованих атак у жовтні було чотири. І росіяни накопичують засоби для таких атак — на жовтневі збирали кілька місяців, щоб не залишитися ні з чим.



«У три зміни ці заводи працюють, щоб хоч якось поповнити ці "Калібри", які вони виробляють і зараз. І ракети Х-101. З "Іскандерами" питання зрозуміле, за даними ГУР, їх залишилося 120. Таким чином, ймовірно, вони накопичують певний запас для того, щоб бити відразу. Це не виключається, тому що не залишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру», — зазначив Ігнат.



За його словами, те саме стосується й ударів Shahed.