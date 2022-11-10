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Атаками по Украине командует генерал, получивший миллионы во время войны в Сирии — расследование

10 ноября 2022, 21:57

Атаками по Украине командует генерал, получивший миллионы во время войны в Сирии — расследование

Фирма жены генерала Сергея Суровикина, которого назначили командовать российским вторжением в Украину, получила 104 миллионов рублей от компании миллиардера Геннадия Тимченко. Об этом стало известно из расследования «Фонда борьбы с коррупцией‎»‎ (ФБК).

Анна Суровикина в 2005 году стала соучредительницей деревообрабатывающего предприятия «Аргус СФК» в Свердловской области (РФ).

В 2018 году компания была убыточной, но с 2020 по 2021 год получила 104 миллиона рублей в виде займов от компании «СТГ Логистика», связанной с компанией «Стройтрансгаз». Компания «Стройтрансгаз» принадлежит бизнесмену Геннадию Тимченко приближенному к президенту РФ Владимиру Путину.

В ФБК уточняют, что займ в 104 миллиона рублей предприятие «Аргус СФК» не отдало до сих пор.

В расследовании сказано, что компания Тимченко «Стройтрансгаз» в 2017 года начала добывать фосфаты на сирийских месторождениях Эш-Шаркия и Хнейфис. Суровикин тогда командовал войсками РФ в Сирии и лично докладывал Путину об «освобождении» двух месторождений фосфатных руд в декабре 2017 года.

В ФБК считают, что «‎займ»‎ в 104 миллиона рублей, полученный фирмой жены Суровикина от компании «СТГ Логистика» Тимченко, — это плата за военные операции в Сирии, которыми руководил генерал. Также авторы расследования предположили, что российские военные принимали участие в обеспечении безопасного вывоза фосфатов из сирийского порта Тартус через Кипр и Турцию в Европу.

9 ноября Суровикин заявил, что захваченный россиянами Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать из-за обстрелов, а также из-за якобы запрещенных методов ведения боевых действия со стороны ВСУ.

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Владимир Путин Сергей Суровикин Геннадий Тимченко
Места
Россия Сирия
Организации
ФБК

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