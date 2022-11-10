Атаками по Україні командує генерал, який отримав мільйони під час війни в Сирії — розслідування

10 листопада 2022, 21:57

Атаками по Україні командує генерал, який отримав мільйони під час війни в Сирії — розслідування

Фірма дружини генерала Сергія Суровікіна, якого призначили командувати російським вторгненням в Україну, отримала 104 мільйони рублів від компанії мільярдера Геннадія Тимченка. Про це стало відомо з розслідування «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК).

Анна Суровікіна у 2005 році стала співзасновницею деревообробного підприємства «Аргус СФК» у Свердловській області (РФ).

У 2018 році компанія була збитковою, але з 2020 до 2021 року отримала 104 мільйони рублів у вигляді позик від компанії «СТГ Логістика», пов'язаної з компанією «Будтрансгаз». Компанія «Будтрансгаз» належить бізнесменові Геннадію Тимченко наближеному до президента РФ Володимира Путіна.

У ФБК уточнюють, що позику в 104 мільйони рублів підприємство «Аргус СФК» не віддало досі.

У розслідуванні сказано, що компанія Тимченка «Будтрансгаз» у 2017 році почала видобувати фосфати на сирійських родовищах Еш-Шаркія та Хнейфіс. Суровікін тоді командував військами РФ у Сирії та особисто доповідав Путіну про «звільнення» двох родовищ фосфатних руд у грудні 2017 року.

У ФБК вважають, що «позика» в 104 мільйони рублів, отримана фірмою дружини Суровікіна від компанії «СТГ Логістика» Тимченко, — це плата за військові операції в Сирії, якими керував генерал. Також автори розслідування припустили, що російські військові брали участь у забезпеченні безпечного вивезення фосфатів із сирійського порту Тартус через Кіпр та Туреччину до Європи.

9 листопада Суровікін заявив , що захоплений росіянами Херсон і прилеглі населені пункти не можуть повноцінно забезпечуватись і функціонувати через обстріли, а також через нібито заборонені методи ведення бойових дій з боку ЗСУ.

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Люди
Володимир Путін Сергій Суровікін Генадій Тимченко
Місця
Росія Сирія

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