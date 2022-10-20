Что означает заявление Суровикина по Херсонщине, пояснили в британской разведке

Россия, вероятно, серьезно рассматривает отвод своих сил к западу от реки Днепр. Об этом свидетельствует заявление командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина относительно ситуации на фронте, передает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.



«18 октября недавно назначенный командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин сообщил российским СМИ, что в районе Херсона "возникла сложная ситуация". Он одобрил озвученные ранее планы оккупационных "властей" по эвакуации мирного населения», — отметили в ведомстве.



В Министерстве обороны Британии считают, что заявление Суровикина, в котором освещаются негативные новости о так называемой «специальной военной операции», весьма необычно.



«Вероятно, это указывает на то, что российские власти всерьез рассматривают возможность крупного вывода своих войск из района к западу от Днепра. Ключевой задачей любой операции по отводу россиян будет вывод войск и их техники через реку шириной 1000 метров. Поскольку все постоянные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают действовать в нескольких местах», — говорится в сообщении.



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