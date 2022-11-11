Выпускникам донецких школ выдадут аттестаты без экзаменов

Россия собирается в 2023 году выдать аттестаты без экзаменов выпускникам школ, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишут российские СМИ.



По его словам, в 2023 году школьные аттестаты будут выдаваться ученикам на основе текущих оценок. Также Кравцов заявил, что учебные заведения, расположенные на украинских территориях, захваченных Россией, должны перейти на образовательные стандарты РФ до 2028 года.

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