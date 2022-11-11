Випускникам донецьких шкіл видадуть атестати без іспитів

Росія збирається у 2023 році видати атестати без іспитів випускникам шкіл, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив голова Міносвіти РФ Сергій Кравцов, пишуть російські ЗМІ.



За його словами, у 2023 році шкільні атестати видаватимуться учням на основі поточних оцінок. Кравцов також заявив, що навчальні заклади, розташовані на українських територіях, захоплених Росією, повинні перейти на освітні стандарти РФ до 2028 року.

Окупанти з угруповання «ЛНР‎» підготували до 1 вересня розлогий багатосторінковий документ під назвою «Структурний план уроку на тему "Моя історія"‎».



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