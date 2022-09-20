«ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы

В школах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории объявили каникулы — из-за «референдума» о присоединении к РФ. Соответствующее «распоряжение» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Каникулы в общеобразовательных учреждениях установили в период с 22 сентября по 28 сентября.



Кроме того, 27 сентября «правительство ЛНР» решило сделать выходным днем. Аналогичное решение приняли и в «ДНР»: глава группировки Денис Пушилин подписал соответствующий «указ» об объявлении 27 сентября выходным. Также «ДНР» решила сделать выходным 26 сентября.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».