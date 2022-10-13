Директора Мариупольской школы заочно уведомили о подозрении в коллаборационизме

Директорке одной из школ оккупированного Мариуполь Донецкой области заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.



По данным следствия, в апреле 2022 года, подозреваемая добровольно перешла на сторону противника и согласилась занять должность исполняющей обязанности «директора» школы №53.



«Коллаборантка под сопровождение гимна вражеского государства организовала и начала учебный процесс в школе. Также подозреваемая приняла участие в постановочной видеозаписи для пропагандистских СМИ оккупационных властей, где прокомментировала техническое состояние помещения школы, гарантировала безопасные условия обучения для детей и анонсировала продление учебного года», - рассказали в Офисе генпрокурора.