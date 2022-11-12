ВСУ деоккупировали в Луганской области 11 населенных пунктов — Гайдай

ВСУ освободили от российских сил в Луганской области 11 населенных пунктов. Об этом рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Продвижение ВСУ не такое стремительное, как в других областях. Российские оккупационные войска, к сожалению, успели мощно подготовиться, они постоянно стягивают резервы, технику, строят оборонительные сооружения. И минируют все вокруг», — сказал Гайдай.



По его словам, деоккупированные 11 населенных пунктов — это небольшие села, однако это огромное достижение, так как началась деоккупация.



Гайдай отметил, что в прифронтовых селах оккупанты выгоняют местных жителей из их домов, и размещаются там.



«Местные жители (на оккупированных территориях) уже часто слышат взрывы. То есть, линия фронта приближается понемногу», — заявил руководитель Луганской ОВА.

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