ЗСУ деокупували на Луганщині 11 населених пунктів — Гайдай

ЗСУ звільнили від російських сил у Луганській області 11 населених пунктів. Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
«Просування ЗСУ не таке стрімке, як в інших сферах. Російські окупаційні війська, на жаль, встигли потужно підготуватися, вони постійно стягують резерви, техніку, будують оборонні споруди. І мінують усі навколо», — сказав Гайдай.
За його словами, деокуповані 11 населених пунктів — це невеликі села, проте це величезне досягнення, оскільки розпочалася деокупація.
Гайдай зазначив, що у прифронтових селах окупанти виганяють місцевих мешканців із їхніх будинків, і розміщуються там.
«Місцеві (на окупованих територіях) вже часто чують вибухи. Тобто лінія фронту наближається поступово», — заявив керівник Луганської ОВА.
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