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После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины

10 ноября 2022, 09:15

После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины

После складывающейся ситуации в Херсоне и отступления из региона войск РФ, оккупанты рекомендуют жителям Луганщины выезжать. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что несмотря на это оккупанты не организовывают эвакуацию из Луганской области.

«ВСУ двигаются вперед – в ближайшее время надеюсь сделать материалы из новых освобожденных населенных пунктов», - написал Гайдай.

Также он рассказал, что несмотря на заявления войск РФ о захвате Белогоровки, в селе находится ВСУ, и там ведутся бои исключительно за территорию так как сам населенный пункт оккупанты практически уничтожили.

По словам Гайдая, в районе населенных пунктов Кременная и Сватово оккупанты накопили много резервов и ситуация там тяжелая.

Глава Луганской ОВА рассказал, что из захваченного армией РФ Северодонецка оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили, и все это, по его словам, проходит под прикрытием представителей так называемых «органов государственной безопасности». Также оккупанты в своих целях используют десятки тысяч квартир, оставленных северодончанами.

«Трудная ситуация в Кременной. Газ там есть в половине города – где распределительная система осталась невредимой. В тех районах, где ее россияне разрушили еще весной, подачу голубого топлива никто не восстанавливал – прошло более полугода. Лекарство можно приобрести только в одной аптеке, которая осталась работать. В продуктовых магазинах по-прежнему значительные проблемы с ассортиментом товара», - рассказали в Луганской ОВА.

Кроме того, по данным администрации, в некоторых общинах Луганской области оккупанты усиливают фильтрационные меры. Привели в пример, как в одной из больниц Новопскова установили видеокамеры с возможностью записи аудио, а сотрудникам отдали приказ вести непринужденные беседы с посетителями, чтобы выявить «предателей».

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части региона за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.

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