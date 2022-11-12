Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсонщины — СМИ

Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсона, в районе Алешек и окрестностях. Об этом сообщают местные жители, которым приходят соответствующие смс на телефон.



Как пишет «ForPost», гражданских перевозят в оккупированный Крым и в различные российские регионы.



Центр национального сопротивления, созданный ССО Украины, пишет об эвакуации из Новой Каховки. Коллаборантов и их семьи планируют вывозить из города в сторону Арабатской стрелки.

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