После освобождения Херсона заморозки войны не будет — Данилов

Деоккупация Херсона не приведет к заморозке войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 11 ноября.
По его словам, война не будет заморожена, нельзя допускать остановки. Данилов уточнил, что освобождение всех украинских территорий — задание президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО добавил, что последние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены Херсонскому направлению, и добавил, что теперь об этом можно говорить.
Данилов также подтвердил, что на правом берегу Днепра заминирована огромная территория.
«Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно», — сказал Данилов.
Напомним, что 10 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Данное заявление он сделал в ходе доклада генерала Сергея Суровикина.
10 ноября, ВСУ сообщили об освобождении от российских оккупантов Снигиревки Николаевской области неподалеку от Херсона.
11 ноября появилось сообщение о том, что ВСУ в Херсоне, а в центре города собираются местные жители с украинскими флагами и символикой. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники находятся на подступах к Херсону, а специальные подразделения — уже в городе.