После освобождения Херсона заморозки войны не будет — Данилов

Деоккупация Херсона не приведет к заморозке войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 11 ноября.



По его словам, война не будет заморожена, нельзя допускать остановки. Данилов уточнил, что освобождение всех украинских территорий — задание президента Владимира Зеленского. Секретарь СНБО добавил, что последние 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены Херсонскому направлению, и добавил, что теперь об этом можно говорить.



Данилов также подтвердил, что на правом берегу Днепра заминирована огромная территория.



«‎Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно»‎, — сказал Данилов.



Напомним, что 10 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести войска из Херсона на левый берег Днепра. Данное заявление он сделал в ходе доклада генерала Сергея Суровикина.



10 ноября, ВСУ сообщили об освобождении от российских оккупантов Снигиревки Николаевской области неподалеку от Херсона.



11 ноября появилось сообщение о том, что ВСУ в Херсоне, а в центре города собираются местные жители с украинскими флагами и символикой. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники находятся на подступах к Херсону, а специальные подразделения — уже в городе.