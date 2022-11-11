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Украинские защитники уже на подступах к Херсону — Зеленский

11 ноября 2022, 20:04

Украинские защитники уже на подступах к Херсону — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники находятся на подступах к Херсону, а специальные подразделения — уже в городе. При этом Зеленский назвал 11 ноября историческим днем.

По словам президента, жители Херсона никогда не отказывались от Украины, они уже убирают российскую символику с улиц, хотя город еще не полностью очищен от присутствия оккупантов. Зеленский подчеркнул, что так было в других освобожденных городах, так будет в городах, которые только предстоит деоккупировать.

«‎И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге. Абсолютно каждого – от рядовых до генералов. Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсона»‎, — сказал президент.

Вооруженные силы Украины уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.

В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.

В недавно деоккупированном Херсоне остались российские военные, им предлагают сдаться. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

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