Украинские защитники уже на подступах к Херсону — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники находятся на подступах к Херсону, а специальные подразделения — уже в городе. При этом Зеленский назвал 11 ноября историческим днем.



По словам президента, жители Херсона никогда не отказывались от Украины, они уже убирают российскую символику с улиц, хотя город еще не полностью очищен от присутствия оккупантов. Зеленский подчеркнул, что так было в других освобожденных городах, так будет в городах, которые только предстоит деоккупировать.



«‎И я благодарю каждого воина и каждое подразделение Сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге. Абсолютно каждого – от рядовых до генералов. Вооруженные Силы, разведка, СБУ, Нацгвардия – все, кто приближал сегодняшний день для Херсона»‎, — сказал президент.

Вооруженные силы Украины уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.



В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.



В недавно деоккупированном Херсоне остались российские военные, им предлагают сдаться. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.