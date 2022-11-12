Окупанти проводять евакуацію і на лівобережжі Херсонщини — ЗМІ

Окупанти проводять евакуацію і на лівобережжі Херсона, в районі Альошок та околицях. Про це повідомляють місцеві жителі, яким надходять відповідні смс на телефон.



Як пише «ForPost», цивільних перевозять до окупованого Криму та до різних російських регіонів.



Центр національного спротиву, створений ССО України, пише про евакуацію з Нової Каховки. Колаборантів та їхні сім'ї планують вивозити з міста у бік Арабатської стрілки.

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