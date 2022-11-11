В Херсонскую область вернулись украинские телеканалы

В Херсонской области возобновлена трансляция украинского телевидения, сигнал украинских каналов доступен в сети цифрового телевидения «Т2‎»‎. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram 11 ноября.



«‎Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну, так мы уже включили украинское телевидение в Херсонской области»‎, — написал Тимошенко, обращаясь к российским оккупантам.

В Минобороны РФ заявили, что в 5 часов утра 11 ноября завершена переброска российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.



В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники находятся на подступах к Херсону, а специальные подразделения — уже в городе. При этом Зеленский назвал 11 ноября историческим днем.