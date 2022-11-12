«До вечора будуть добрі новини»: ЗСУ просунулися на Херсонщині

Збройні сили України продовжують просуватися у Херсонській області. Також ЗСУ забирають техніку російських сил і беруть у полон загарбників. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Ми продовжуємо просуватися і, зокрема, зачищати території, закріплюватися на зайнятих позиціях... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що за тієї "евакуації", яку вони собі влаштували, і перше, і друге можливе. Поповнюємо обмінний фонд і трохи російського лендлізу... Продовжуємо роботу й зі звільнення населених пунктів. Думаю, що надвечір будуть хороші новини», — анонсувала Гуменюк.



За її словами, нині продовжується підрахунок «трофеїв»: артсистем, бронетехніки, танків тощо. Все це використовуватимуть українські військові.



Також Гуменюк зазначила, що на єдиній окупованій на Миколаївщині ділянці — на Кінбурнському півострові — все ще залишаються російські війська. Коса є метою ЗСУ, щоб звільнити всю область. Наразі триває «бойова робота», наголосила спікерка.



Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім також пише про Кінбурнську косу, натякаючи на її звільнення.