ВСУ за неделю деоккупировали почти 180 населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины

Украинские военные освободили от российских оккупантов 179 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».



«Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов более чем на 4,5 тысячи квадратных километров», — сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.



Он отметил, что в освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.



«Враг не прекращает обстрелы позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов», — добавил спикер ОК «Юг».