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ВСУ за неделю деоккупировали почти 180 населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины

13 ноября 2022, 19:57

ВСУ за неделю деоккупировали почти 180 населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины

Украинские военные освободили от российских оккупантов 179 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Нашими подразделениями на правом берегу Днепра с начала недели деоккупировано 179 населенных пунктов более чем на 4,5 тысячи квадратных километров», — сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

Он отметил, что в освобожденных населенных пунктах и территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование.

«Враг не прекращает обстрелы позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов», — добавил спикер ОК «Юг».

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