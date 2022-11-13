ЗСУ за тиждень деокупували майже 180 населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини

Українські військові звільнили від російських окупантів 179 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь».



«Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів більш ніж на 4,5 тисячі квадратних кілометрів», — повідомив речник ОК «Південь» Владислав Назаров.



Він зазначив, що у звільнених населених пунктах та територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, у тому числі розмінування.



«Ворог не припиняє обстріли позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі, цивільних об'єктах та територіях тилових регіонів», — додав речник ОК «Південь».