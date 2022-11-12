Полиция проводит в Херсоне стабилизационные мероприятия

Национальная полиция Украины проводит стабилизационные мероприятия в Херсоне. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.



«Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг и на территории Херсона выставлены блокпосты. Полиция Херсонской области продолжает фиксировать преступления российских оккупантов», — отметил Клименко.



По его словам, основная угроза заключается в массовом минировании. Десять групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов.



Также Клименко сообщил, что полицейский сапер получил ранения во время разминирования одного из административных зданий Херсона. Он призвал местных жителей быть осторожными, а выехавших граждан — не спешить возвращаться до завершения стабилизационных мероприятий.

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