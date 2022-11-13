Зеленський: На Херсонщині задокументовано вже близько 400 воєнних злочинів росіян

13 листопада 2022, 22:39

Зеленський: На Херсонщині задокументовано вже близько 400 воєнних злочинів росіян

На Херсонщині російська армія залишила після себе такі ж звірства, як і в інших регіонах, куди змогла зайти. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю.

«Слідчими вже задокументовано близько 400 військових злочинів, знаходяться тіла вбитих - і військових, і цивільних... Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю, без сумніву», — сказав він.

Президент зазначив, що «продовжується затримання російських солдатів і найманців, яких покинули на цій території, та знешкодження диверсантів».

Зеленський звернувся до місцевих жителів із закликом не забувати, що ситуація все ще дуже небезпечна.

«Передусім це міни. На жаль, загинув один із наших саперів, ще 4 отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу всіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальників про всі небезпечні предмети», — сказав він.

За словами президента, у регіоні «буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тисяч жителів на сьогодні».

«Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та води. Повернемо транспортне сполучення та пошту. Повернемо "швидку допомогу" та нормальну медицину. Вже розпочинається відновлення роботи органів влади, поліції, деяких приватних компаній», — зазначив він.

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