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Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба от войны

14 ноября 2022, 21:07

Генассамблея ООН приняла резолюцию о возмещении Украине ущерба от войны

Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Twitter.

94 страны проголосовали за резолюцию, 73 воздержались. Против резолюции высказались 14 стран: Россия, Беларусь, Иран, КНДР, Сирия, Китай, Багамы, Куба, Эритрея, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Центрально-Африканская Республика и Зимбабве.

«Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями», — сказано в резолюции.

Также ООН признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной «международного механизма для возмещения убытков, потерь или ущерба, являющихся следствием международно-противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины».

Резолюция рекомендует создание членами ООН в сотрудничестве с Украиной «международного реестра убытков для регистрации доказательств, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина в результате международных противоправных деяний России в Украине».

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