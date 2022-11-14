Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про відшкодування Україні збитків від війни

Генеральна Асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію, в якій пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.



Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Twitter.



94 країни проголосували за резолюцію, 73 утрималися. Проти резолюції висловилися 14 країн: Росія, Білорусь, Іран, КНДР, Сирія, Китай, Багами, Куба, Еритрея, Ефіопія, Малі, Нікарагуа, Центрально-Африканська Республіка та Зімбабве.



«Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні чи проти України, включаючи її агресію з порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, і що вона має нести правові наслідки всіх своїх міжнародно-протиправних діянь, включаючи відшкодування збитків, зокрема будь-якої шкоди, заподіяної такими діями», — сказано у резолюції.



Також ООН визнає необхідність створення у співпраці з Україною «міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або збитків, які є наслідком міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні чи проти України».



Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною «міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, завданих усім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі України внаслідок міжнародних протиправних діянь Росії в Україні».