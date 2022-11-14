Окупанти на Луганщині прикриваються школярами під час бойових дій — Гайдай

Російські окупанти на Луганщині, незважаючи на ситуацію, що загострилася, не закривають школи на окупованій території, а прикриваються учнями і намагаються влаштовувати провокації. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.



Також також розповів, що звільнені села майже зруйновані — «зміг побачити весь цей жах особисто».



Кинуті автомобілі з валізами стоять на дорогах. Люди не могли на них виїхати через негоду чи російські обстріли і змушені були йти пішки через поля. Багатьох евакуювали військові.



«Для тих, що залишилися, завозимо продукти та набори для швидких ремонтів. Люди таки краще виїхати з цих населених пунктів, поки ВСУ не зрушить лінію фронту ще на кілька кілометрів», — підкреслив глава адміністрації.