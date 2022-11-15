Из-за ракетного удара в Кривом Роге заблокированы под землей шахтеры

Из-за ракетного удара в Кривом Роге оказались заблокированы под землей шахтеры. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.



По его словам, две ракеты сбила ПВО, еще три ударили в объект энергетической инфраструктуры, который фактически разрушен.



«Спасатели борются с масштабным пожаром (это зарево, которое видит часть Кривого Рога)… Без света несколько районов города… Больницы. Все запущены на генераторах… Шахты. Под землей во время взрывов в четырех шахтах находились 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457 человек. Под землей еще 109 человек», — проинформировал Вилкул.



Он уточнил, что необходимо еще несколько часов, чтобы поднять на поверхность всех. Применяются контргрузы и ручные лебедки.

Напомним, сегодня днем российские войска ракетами ударили по украинским городам. Взрывы прозвучали в том числе в Киеве. Еще впереди может быть до 20 ударов, предупредил президент Владимир Зеленский.