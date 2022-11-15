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Еще может быть до 20 ракетных ударов — Зеленский

15 ноября 2022, 18:02

Еще может быть до 20 ракетных ударов — Зеленский

Сегодня российские войска нанесли 85 ракетных ударов по украинским городам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Большинство — по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть до 20 ударов. Очень прошу вас всех, берегите себя и будьте в укрытиях некоторое время. Знаю, что удары отключили нашу энергетику во многих городах нашей страны. Мы работаем, все восстановим, все переживем. Слава Украине! Вы молодцы», — сказал Зеленский.



Напомним, сегодня днем российские войска ракетами ударили по украинским городам. Взрывы прозвучали в том числе в Киеве.

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