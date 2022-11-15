Через ракетний удар у Кривому Розі заблоковані під землею шахтарі

15 листопада 2022, 19:49

Через ракетний удар у Кривому Розі заблоковані під землею шахтарі

Через ракетний удар у Кривому Розі опинилися заблокованими під землею шахтарі. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, дві ракети збила ППО, ще три вдарили в об'єкт енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований.

«Рятувальники борються із масштабною пожежею (це заграва, яку бачить частина Кривого Рогу)… Без світла кілька районів міста… Лікарні. Усі запущені на генераторах. Шахти. Під землею під час вибухів у чотирьох шахтах було 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Вже виведено на поверхню 457 людей. Під землею ще 109 людей», — поінформував Вілкул.

Він уточнив, що потрібно ще кілька годин, щоб підняти на поверхню всіх. Застосовуються контрвантажі та ручні лебідки.

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Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська ракетами вдарили по українських містах. Вибухи пролунали, зокрема, в Києві. Ще попереду може бути 20 ударів, попередив президент Володимир Зеленський.

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