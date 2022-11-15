У Польщі скликали Комітет із нацбезпеки. Можливо, через ракети РФ

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Про це повідомив представник польського уряду Петро Мюллер, передає «Європейська правда» з посиланням на Polsat News.



Повідомлення про засідання з'явилося незадовго до 18:00 за місцевим часом. Причини скликання зустрічі не повідомляються.



Зазначається, що у другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік кордону з Польщею.



«Кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що у селі Пшеводів поблизу українського кордону впали дві ракети та влучили в зерносушарки. Повідомляється про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури та війська. Водночас Radio Lublin повідомляє іншу версію. Інцидент у Пшеводові стався близько 15:40 на перевантажувальних терезах, куди заїжджають трактори з вантажами. Цю інформацію радіостанції підтвердили у місцевій поліції. За попередніми висновками, трактор, який в'їхав на ваги, раптово вибухнув. Радіо також повідомляє про загибель двох людей», — пише видання.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська ракетами вдарили по українських містах. Вибухи пролунали, зокрема, в Києві.