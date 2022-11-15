Российские ракеты ударили по Польше, заявил Зеленский

Российские ракеты ударили по Польше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.



«Сегодня враг нанес очередной массированный ракетный удар по нашей стране. В общей сложности 90 ракет. Поражены энергосистема, предприятия, жилые дома», — отметил Зеленский.



По его словам, это произошло в ответ на предложения о мире.



«Убиты и ранены люди… Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше всего, по состоянию на эту минуту, в Харьковской, Житомирской, Киевской и Львовской областях. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла. По всей стране проблемы со связью и интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях — это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает», — подчеркнул президент Украины.



Он отметил, что это ответ от России для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, говоривших о том, что войну нужно закончить.



«Сегодня произошло то, о чем мы давно предупреждали. Мы говорили об этом. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Он уже распространялся на территорию Молдовы. Сегодня российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Примите, пожалуйста, соболезнования от всех украинских братьев!», — сказал Зеленский.



По его словам, ракеты на территории НАТО — это российский удар по коллективной безопасности, существенная эскалация.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Возможно, из-за российских ракет. По сообщениям СМИ, в результате взрывов погибли два человека. В Минобороны РФ отрицают причастность к взрывам в Польше, вблизи границы с Украиной. В США отреагировали на ситуацию.



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