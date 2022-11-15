Російські ракети вдарили по Польщі, заявив Зеленський

Російські ракети вдарили по Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.



«Сьогодні ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки», — зазначив Зеленський.



За його словами, це сталося у відповідь на пропозиції щодо миру.



«Убиті та поранені люди… У багатьох містах та районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Найбільше, станом на цю хвилину, у Харківській, Житомирській, Київській та Львівській областях. Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла. По всій країні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Через удари автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях — це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить», — наголосив президент України.



Він зазначив, що це відповідь від Росії для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчити.



«Сьогодні сталося те, що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Він уже поширювався на територію Молдови. Сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів!», — сказав Зеленський.



За його словами, ракети на території НАТО — це російський удар по колективній безпеці, суттєва ескалація.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Можливо, через російські ракети. За повідомленнями ЗМІ, внаслідок вибухів загинули двоє людей. У Міноборони РФ заперечують причетність до вибухів в Польщі поблизу кордону з Україною. У США відреагували на ситуацію.



Дивіться також:



