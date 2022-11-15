Взрывы в Польше: Реакция США

В США пока не могут подтвердить информацию о том, что на территории Польши упали две российские ракеты. Об этом на брифинге вечером заявил представитель министерства обороны США Патрик Райдер.



«Нам известно о сообщениях в СМИ, в которых утверждается, что две российские ракеты нанесли удар по объекту на территории Польши вблизи границы с Украиной. В настоящее время у нас нет информации, подтверждающей эти сообщения», — сказал Райдер.



По его словам, при этом Штаты серьезно относятся к данным сообщениям, а также изучают их.



Райдер отметил, что не хочет «вдаваться в гипотезы». При этом он подчеркнул, что когда речь идет об обязательствах по безопасности и статье пять, «мы предельно ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО».



Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Возможно, из-за российских ракет. По сообщениям СМИ, в результате взрывов погибли два человека. В Минобороны РФ отрицают причастность к взрыву в Польше, вблизи границы с Украиной.



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