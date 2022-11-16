AP: По предварительным оценкам США, в Польше упала ракета ПВО Украины

Ракета, которая упала на территории Польши и привела к гибели двух человек, предположительно, была ракетой сил противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на трех чиновников США, которые пожелали остаться анонимными.



Собеседники агентства сказали, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими силами ПВО по приближающейся российской ракете.



Associated Press отмечает, что эта информация противоречит другому анонимному комментарию из США о том, что российские ракеты во вторник 15 ноября пересекли границу Польши.



Расследователь Bellingcat Джек Годин, проанализировав обломки ракеты, упавшей на территории Польши, заявил, что они с высокой долей вероятности принадлежат системе ПВО С-300.



Президент Польши Анджей Дуда в обращении в ночь на среду заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования инцидента.



Президент США Джо Байден заявил, что «маловероятно», что ракета была выпущена из России.



Министерство обороны России отрицает причастность к падению ракеты на территории Польши.



В свою очередь президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник заявил, что ракеты в Польше были «российскими». По его словам, это российский удар по коллективной безопасности, существенная эскалация.