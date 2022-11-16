AP: За попередніми оцінками США, у Польщі впала ракета ППО України

16 листопада 2022, 09:04

AP: За попередніми оцінками США, у Польщі впала ракета ППО України

Ракета, яка впала на території Польщі та призвела до загибелі двох людей, ймовірно, була ракетою сил протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на трьох чиновників США, які побажали залишитися анонімними.

Співрозмовники агентства сказали, що, за попередніми оцінками, ракета була випущена українськими силами ППО по російській ракеті, що наближалася.

Associated Press зазначає, що ця інформація суперечить іншому анонімному коментарю зі США про те, що російські ракети у вівторок 15 листопада перетнули кордон Польщі.

Розслідувач Bellingcat Джек Годін, проаналізувавши уламки ракети, що впала на території Польщі, заявив, що вони з високою ймовірністю належать системі ППО С-300.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч на середу заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, і підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів на розслідування інциденту.

Президент США Джо Байден заявив, що «малоймовірно», що ракета була випущена з Росії.

Міністерство оборони Росії заперечує причетність до падіння ракети біля Польщі.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок заявив , що ракети в Польщі були «російськими». За його словами, це російський удар по колективній безпеці, суттєва ескалація.

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