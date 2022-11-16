Директор ЦРУ був у Києві під час учорашньої ракетної атаки армії РФ

Директор ЦРУ Вільям Бернс був в Україні під час ракетної атаки російських військ 15 листопада, а також провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це із посиланням на офіційного представника США повідомляє CNN.



Київ Бернс відвідав відразу ж після зустрічі в Туреччині з головою російської розвідки Сергієм Наришкіним, яка пройшла в понеділок, 14 листопада. В Україні директор ЦРУ перебував у посольстві США під час масованих ракетних ударів РФ по країні.



Також CNN пише, що Бернс разом з президентом України та розвідниками «обсудив попередження США, яке він зробив голові російської СВР, не застосовувати ядерну зброю, і підтвердив зобов’язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії».



«Шквал повідомлень про це неофіційними каналами зв'язку стався менш ніж через тиждень після того, як РФ оголосила про виведення військ з ключового українського міста Херсон, і коли у Вашингтоні почалися тихі дебати, чи варто заохочувати Київ до дипломатичного врегулювання війни. Це також пов'язано з тим, що США дедалі більше стурбовані загрозою, що Росія може вдатися до ядерної зброї у своїй війні», – йдеться у матеріалі CNN.



Раніше директор ЦРУ та інші офіційні особи США публічно заявляли, що не бачать доказів того, що армія РФ активно готується до застосування ядерної зброї, але, за даними деяких офіційних осіб, знайомих із розвідданими, пише CNN, цей ризик, можливо, «є самим високим» з 24 лютого.

Увечері 15 листопада заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в Україні внаслідок ракетної атаки пошкоджено п'ятнадцять об'єктів енергетичної інфраструктури в різних областях.