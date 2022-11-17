Били трубами та електрошокерами: Як зараз виглядає катівня Херсона

Катівня в Херсоні. Фото: «Новини Донбасу»

Російські військові перетворили слідчий ізолятор в окупованому Херсоні на катівню. Тут утримували всіх, хто підтримував українську владу, мав проукраїнську позицію, чинив опір окупантам. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».



Насамперед велося «полювання» на активістів, військових, поліцейських. Затриманих били трубами, електрошокерами, зв'язували, імітували розстріл.



На цей момент на звільненій частині Херсонської області виявили 11 незаконних місць утримання мирних жителів, чотири з них використовувалися як катівні.



За даними Національної поліції, знайдено 63 тіла закатованих російськими окупантами мирних жителів Херсонської області. Відкрито 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів.



Відступаючи з Херсона, росіяни випустили із цього СІЗО понад 450 ув'язнених. Усіх вони оголошені у розшук, близько половини вже знайшли та відправили до СІЗО Миколаєва.

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