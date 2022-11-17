Росія не видасть своїх громадян, засуджених Гаазьким судом до довічного ув'язнення

Росія не видасть своїх громадян, заочно засуджених до довічного ув'язнення Гаазьким судом (Нідерланди) у справі про збитий в Донецькій області Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Про це повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на коментар голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрія Клішаса.



«Рішення суду не спричинить жодних правових наслідків», — заявив він.



Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох обвинувачених у справі катастрофи МН17. Це росіяни Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.



Суд дійшов висновку, що Гіркін обіймав найвищу посаду в угрупуванні «ДНР» і був «тісно пов'язаний із Москвою». Встановити, чи він наказав стріляти з «Бука» — не вдалося.



Також суд ухвалив, що визнані винні в аварії літака Гіркін, Дубинський та Харченко мають виплатити щонайменше 16 мільйонів євро компенсації сім'ям загиблих.



Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам — Куала-Лумпур. Літак був збитий ракетою у небі над Донецькою областю. На борту було 298 людей, всі загинули.