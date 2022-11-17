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Луганская область получит очищенную воду — Гайдай

17 ноября 2022, 20:18

Луганская область получит очищенную воду — Гайдай

Деоккупированные территории Луганской области получат очищенную воду благодаря оборудованию, которое UNICEF передала ГСЧС. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказал, что сегодня состоялся визит руководителя программы ООН (UNICEF) по очистке воды, санитарии и гигиены в Украине Себастьяна Трюффо и специалиста этой программы Константина Худобина в Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС. Они передали гуманитарный груз с оборудованием для доставки и очистки воды, предоставленный детским фондом ООН (UNICEF).

Поставка включает автоцистерны для питьевой воды, водоочистные установки, генераторы и т.п. Оборудование поможет удовлетворить потребности более 3 млн человек, пострадавших от войны. Помощь будет предоставлена ​​Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областей, и будет использоваться в освобожденном городе Херсон.

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