Луганська область отримає очищену воду — Гайдай

17 листопада 2022, 20:18

Луганська область отримає очищену воду — Гайдай

Деокуповані території Луганської області та отримають очищену воду завдяки обладнанню, яке UNICEF передала ДСНС. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

 Він розповів, що з сьогодні відбувся візит керівника програми ООН (UNICEF) з очищення води, санітарії та гігієни в Україні Себастьяна Трюффо та спеціаліст цієї програми Костянтина Худобіна до Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС. Вони передали гуманітарний вантаж із обладнанням для доставки та очищення води, наданий дитячим фондом ООН (UNICEF).

Постачання включає автоцистерни для питної води, водоочисні установки, генератори тощо. Обладнання допоможе задовольнити потреби понад 3 млн осіб, які постраждали від війни. Допомога буде надана Київській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях, і використовуватиметься у звільненому місті Херсон.

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