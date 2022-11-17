Оккупанты заставляют жителей Донецкой области сдавать кровь для армии — Центр сопротивления

Российские оккупанты заставляют работников предприятий и учреждений Донецкой области сдавать кровь для армии. Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт «Сопротивление».



Отмечается, что сейчас оккупационные войска имеют проблемы с банком крови, поэтому пытаются исправить это за счет местных жителей. Так, «департамент здравоохранения» в оккупационной администрации объявил об акции по добровольной сдаче крови. Она будет проходить с 21 ноября по 1 декабря.



«Но по факту, большие предприятия, а также коммунальные учреждения уже получили план количества работников, которые должны "добровольно" сдать кровь», — сказано в сообщении.



По информации «Сопротивления», сейчас в регионе проходит усиленная мобилизация. Мужчины после сдачи крови рискуют получить направление для прохождения медицинской комиссии, а затем отправиться в армию.