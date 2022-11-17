Окупанти змушують донеччан здавати кров для армії — Центр опору

17 листопада 2022, 21:52

Окупанти змушують донеччан здавати кров для армії — Центр опору

Російські окупанти змушують працівників підприємств та установ Донецької області здавати кров для армії. Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт «Спротив».

 Зазначається, що зараз окупаційні війська мають проблеми з банком крові, тому намагаються виправити це за рахунок місцевих жителів. Так, «департамент охорони здоров'я» в окупаційній адміністрації оголосив про акцію добровільної здачі крові. Вона проходитиме з 21 листопада до 1 грудня.

«Але за фактом, великі підприємства, а також комунальні установи вже отримали план кількості працівників, які мають добровільно здати кров», сказано в повідомленні.

За інформацією «Спротиву», зараз у регіоні відбувається посилена мобілізація. Чоловіки після здачі крові ризикують отримати направлення для проходження медичної комісії, а потім вирушити до армії.

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