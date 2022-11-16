Эвакуация продолжается: полиция помогла выехать семье из Бахмута

Полиция Донецкой области показала, как патруль помог эвакуироваться семье из Бахмута.



«Город является самой горячей точкой в стране. Ни дня не обходиться без обстрелов российской армией, уничтожающей целые улицы. В поврежденных домах без света, воды, газа продолжают жить люди. Но невыносимые условия заставляют их покидать родной дом», — отметили в пресс-службе Нацполиции.



На этот раз об эвакуации попросили женщина и ее сын, которые самостоятельно не смогли покинуть город. Рядом с их домом был мощный «прилет» со стороны российских войск. Теперь они и их домашний питомец — кот — в более безопасном месте у своих родственников.