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Эвакуация продолжается: полиция помогла выехать семье из Бахмута

16 ноября 2022, 22:10

Эвакуация продолжается: полиция помогла выехать семье из Бахмута

Полиция Донецкой области показала, как патруль помог эвакуироваться семье из Бахмута.

«Город является самой горячей точкой в стране. Ни дня не обходиться без обстрелов российской армией, уничтожающей целые улицы. В поврежденных домах без света, воды, газа продолжают жить люди. Но невыносимые условия заставляют их покидать родной дом», — отметили в пресс-службе Нацполиции.

На этот раз об эвакуации попросили женщина и ее сын, которые самостоятельно не смогли покинуть город. Рядом с их домом был мощный «прилет» со стороны российских войск. Теперь они и их домашний питомец — кот — в более безопасном месте у своих родственников.

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