У Миколаївській та Херсонській областях розпочато добровільну евакуацію — Верещук

З деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей розпочинається добровільна евакуація. Держава бере на себе всі пов'язані з цим витрати. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в Миколаєві, передає «Укрінформ».



«Добровільна евакуація з деокупованих територій півдня України вже починається, а держава бере на себе всі витрати та відповідальність, пов'язані із цим процесом. Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення тощо», — сказала Верещук.



Вона зазначила, що людям пропонуватимуть виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області.



«У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше — досвід... Тому що ми вже це робили на Харківщині, Донеччині і так далі», — додала віце-прем'єр.