В Мариуполе россияне продают окна, демонтированные в разбитых домах

В оккупированном Мариуполе россияне демонтируют уцелевшие окна в разбитых домах, а потом продают их местным жителям. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют окна даже уцелевшие. Сменяют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты», — написал Андрющенко.



По его словам, спрос огромен, потому что большинство жителей вынуждено менять окна самостоятельно.



«А для "бизнесменов наверху" — двойной заработок. Не новость. Неудивительно. Вполне логично, учитывая сущность россиян и их пособников», — резюмировал Андрющенко.