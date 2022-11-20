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В Мариуполе россияне продают окна, демонтированные в разбитых домах

20 ноября 2022, 18:38

В Мариуполе россияне продают окна, демонтированные в разбитых домах

В оккупированном Мариуполе россияне демонтируют уцелевшие окна в разбитых домах, а потом продают их местным жителям. Об этом сообщил в своем Тelegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мариупольский бизнес при России от россиян во всей красе. Гражданские оккупанты демонтируют окна даже уцелевшие. Сменяют на новые. А куда потом то, что демонтировано? Правильно – можно продать. Поэтому гражданские оккупанты вместе с отдельными мариупольскими "ждунами" продают массово подержанные стеклопакеты», — написал Андрющенко.

По его словам, спрос огромен, потому что большинство жителей вынуждено менять окна самостоятельно.

«А для "бизнесменов наверху" — двойной заработок. Не новость. Неудивительно. Вполне логично, учитывая сущность россиян и их пособников», — резюмировал Андрющенко.

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