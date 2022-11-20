У Маріуполі росіяни продають вікна, демонтовані у розбитих будинках

В окупованому Маріуполі росіяни демонтують вікна, що вціліли, в розбитих будинках, а потім продають їх місцевим жителям. Про це повідомив у своєму Тelegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



«Маріупольський бізнес при Росії від росіян у всій красі. Цивільні окупанти демонтують вікна навіть уцілілі. Змінюють на нові. А куди потім те, що демонтовано? Правильно — можна продати. Тому цивільні окупанти разом із окремими маріупольськими "дочекунами" продають масово вживані склопакети», — написав Андрющенко.



За його словами, попит величезний, тому що більшість мешканців змушені міняти вікна самостійно.



«А для „бізнесменів нагорі” — подвійний заробіток. Не новина. Не дивно. Цілком логічно з огляду на сутність росіян та їхніх посібників», — резюмував Андрющенко.