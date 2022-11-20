ВСУ отбили атаки оккупантов на Луганщине и Донетчине — сводка Генштаба

За текущие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещеевка Донецкой области. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что с начала суток россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и произвели около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.



«На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск», — говорится в сообщении.



Ситуация на фронте по направлениям выглядит так:

на Слобожанском направлении россияне совершили обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелеча, Старица и Чайковка Харьковской области;

россияне совершили обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Стрелеча, Старица и Чайковка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, производит обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Берестово Донецкой области;

противник ведет оборону на захваченных рубежах, производит обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Берестово Донецкой области; на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Времовка, Угледар, Клещеевка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Времовка, Угледар, Клещеевка, Майорск, Опытное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледар, Спорное и Яковлевка; на Запорожском направлении от артиллерийского огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новополье, Орехов и Красное Запорожской области;

от артиллерийского огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новополье, Орехов и Красное Запорожской области; на Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаревка и города Херсон.

В Генштабе сообщили, что украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 — по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны ударили по двум пунктам управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и военно техники и два других важных объекта оккупантов.