ЗСУ відбили атаки окупантів на Луганщині та Донеччині — зведення Генштабу

20 листопада 2022, 18:57

ЗСУ відбили атаки окупантів на Луганщині та Донеччині — зведення Генштабу

Протягом цієї доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне та Кліщіївка Донецької області. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що з початку доби росіяни завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Куп'янська і здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ уздовж лінії зіткнення.

«На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ», — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті по напрямках виглядає так:

  • на Слобожанському напрямку росіяни здійснили обстріл по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрелеча, Стариця та Чайківка Харківської області;
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне та Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка та Невське в Луганській області та Берестове Донецької області;
  • на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснює обстріли з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яківлівка Донецької області;
  • на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Вишетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопілля, Оріхів та Червоне Запорізької області;
  • на Криворізькому та Херсонському напрямках супротивник веде позиційну оборону, удосконалить фортифікаційне обладнання. Вів вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

У Генштабі повідомили, що українська авіація протягом доби завдала по ворогові 6 ударів: 3 — по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вдарили по двох пунктах управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та військової техніки та два інші важливі об'єкти окупантів.

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