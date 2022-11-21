Арестован «министр ЛНР» по подозрению в махинациях

«Министр природных ресурсов и экологической безопасности» при группировке «ЛНР» Юрий Дегтярев арестован по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает российское агентство ТАСС в со ссылкой на источник «во властных структурах ЛНР».



«По моей информации, руководитель Минприроды ЛНР Юрий Дегтярев арестован на два месяца якобы за <...> махинации с лесом», — сказал собеседник агентства.



В «ЛНР» задержание Дегтярева пока публично не комментировали.



Юрий Дегтярев занимает должность «министра природных ресурсов ЛНР» с 2014 года. Находится под санкциями Украины и многих стран Запада.