Заарештовано «міністра ЛНР» за підозрою в махінаціях

«Міністр природних ресурсів та екологічної безпеки» в угрупованні «ЛНР» Юрій Дегтярьов заарештований за підозрою в махінаціях з лісом. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на джерело «у владних структурах ЛНР».



«За моєю інформацією, керівника Мінприроди ЛНР Юрія Дегтярьова заарештовано на два місяці нібито за <...> махінації з лісом»,— сказав співрозмовник агентства.



У «ЛНР» затримання Дегтярьова поки що публічно не коментували.



Юрій Дегтярьов обіймає посаду «міністра природних ресурсів ЛНР» з 2014 року. Знаходиться під санкціями України та багатьох країн Заходу.