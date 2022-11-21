В Донецке из обесточенных шахт вывели горняков

В Донецке утром, 21 ноября, были обесточены шахты четырех угледобывающих предприятий. Речь идет о шахтах им. А.Ф. Засядько, им. А.А. Скочинского, им. М. Горького и «Лидиевка». К вечеру в спасательной службе группировки «ДНР» сообщили, что все горняки, которые были заблокированы под землей, подняты на поверхность.



«Все уже на поверхности, все со всеми в порядке. Никаких случаев госпитализации нет. Все подняты, по всем 4 шахтам», – сообщили в «МЧС ДНР».



Большинство шахтеров – 59 человек – работники шахты имени А.Ф. Засядько.



На шахте имени М. Горького в горных выработках были застигнуты 2 человека.