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В Донецке из обесточенных шахт вывели горняков

21 ноября 2022, 18:10

В Донецке из обесточенных шахт вывели горняков

В Донецке утром, 21 ноября, были обесточены шахты четырех угледобывающих предприятий. Речь идет о шахтах им. А.Ф. Засядько, им. А.А. Скочинского, им. М. Горького и «Лидиевка». К вечеру в спасательной службе группировки «ДНР» сообщили, что все горняки, которые были заблокированы под землей, подняты на поверхность.

«Все уже на поверхности, все со всеми в порядке. Никаких случаев госпитализации нет. Все подняты, по всем 4 шахтам», – сообщили в «МЧС ДНР».

Большинство шахтеров – 59 человек – работники шахты имени А.Ф. Засядько.

На шахте имени М. Горького в горных выработках были застигнуты 2 человека.

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